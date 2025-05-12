وزير المياه يوعز بزيادة كميات المياه المخصصة للمواطنين في عنجرة بمحافظة عجلون

واطلع الوزير على جهود وسلامة إجراءات إدارة مياه عجلون في تأمين المياه للمواطنين في عنجرة وعلى سير عمليات المراقبة، مشددا على ضرورة اتخاذ أية إجراءات ضرورية تضمن استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم وفقا لأفضل المواصفات، مبينا أن الحكومة تتابع عن كثب تأمين المواطنين بالمياه وضمان سلامتهم .
كما أوعز الوزير بالإسراع في تعزيز المصادر المائية في المحافظة من خلال تشغيل بئر سد "كفرنجة 1" بطاقة تصل إلى 100 متر مكعب بالساعة وتشغيل بئر "زقيق 4" والتأكد من توزيعها بعدالة للمناطق .
ودعا الوزير أبو السعود الجميع إلى التحوط مع دخول فصل الصيف بعدم استخدام المياه غير الآمنة أو غير الصالحة للشرب سواء للشرب أو للاستخدامات المنزلية الأخرى وضرورة التوقف الفوري عن استخدام هذه المياه حرصاً على السلامة العامة واستخدام مصادر مياه موثوقة فقط والامتناع عن استخدام مياه الآبار أو الينابيع غير المفحوصة، مؤكدا توفير صهاريج مياه لتأمين احتياجات المواطنين.
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