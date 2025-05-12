الإثنين 2025-05-12 02:49 م
 

وزير المياه يوعز بزيادة كميات المياه المخصصة للمواطنين في عنجرة بمحافظة عجلون

وزارة المياه والري
وزارة المياه
 
الإثنين، 12-05-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-    أوعز وزير المياه والري رائد أبو السعود بزيادة كميات المياه المخصصة لتأمين المواطنين في عنجرة بمحافظة عجلون من خلال تجهيز مصادر إضافية وضرورة الإبقاء على صهاريج مياه صالحة للشرب في موقع عين عنجرة وعين الساخنة (أم العبر) لتغطية احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

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واطلع الوزير على جهود وسلامة إجراءات إدارة مياه عجلون في تأمين المياه للمواطنين في عنجرة وعلى سير عمليات المراقبة، مشددا على ضرورة اتخاذ أية إجراءات ضرورية تضمن استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم وفقا لأفضل المواصفات، مبينا أن الحكومة تتابع عن كثب تأمين المواطنين بالمياه وضمان سلامتهم .


كما أوعز الوزير بالإسراع في تعزيز المصادر المائية في المحافظة من خلال تشغيل بئر سد "كفرنجة 1" بطاقة تصل إلى 100 متر مكعب بالساعة وتشغيل بئر "زقيق 4" والتأكد من توزيعها بعدالة للمناطق .


ودعا الوزير أبو السعود الجميع إلى التحوط مع دخول فصل الصيف بعدم استخدام المياه غير الآمنة أو غير الصالحة للشرب سواء للشرب أو للاستخدامات المنزلية الأخرى وضرورة التوقف الفوري عن استخدام هذه المياه حرصاً على السلامة العامة واستخدام مصادر مياه موثوقة فقط والامتناع عن استخدام مياه الآبار أو الينابيع غير المفحوصة، مؤكدا توفير صهاريج مياه لتأمين احتياجات المواطنين.

 
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