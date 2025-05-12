وزير المياه يوعز بزيادة كميات المياه المخصصة للمواطنين في عنجرة بمحافظة عجلون

الوكيل الإخباري- أوعز وزير المياه والري رائد أبو السعود بزيادة كميات المياه المخصصة لتأمين المواطنين في عنجرة بمحافظة عجلون من خلال تجهيز مصادر إضافية وضرورة الإبقاء على صهاريج مياه صالحة للشرب في موقع عين عنجرة وعين الساخنة (أم العبر) لتغطية احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

اضافة اعلان



واطلع الوزير على جهود وسلامة إجراءات إدارة مياه عجلون في تأمين المياه للمواطنين في عنجرة وعلى سير عمليات المراقبة، مشددا على ضرورة اتخاذ أية إجراءات ضرورية تضمن استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم وفقا لأفضل المواصفات، مبينا أن الحكومة تتابع عن كثب تأمين المواطنين بالمياه وضمان سلامتهم .



كما أوعز الوزير بالإسراع في تعزيز المصادر المائية في المحافظة من خلال تشغيل بئر سد "كفرنجة 1" بطاقة تصل إلى 100 متر مكعب بالساعة وتشغيل بئر "زقيق 4" والتأكد من توزيعها بعدالة للمناطق .