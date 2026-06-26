وزير النقل والسفير التركي يبحثان تعزيز الربط السككي والنقل والخدمات اللوجستية

وأكد الجانبان أهمية مشاريع الربط السككي باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة ونقل البضائع ورفع كفاءة سلاسل التزويد والخدمات اللوجستية في المنطقة، إلى جانب دورها في تعزيز الترابط بين شبكات النقل الإقليمية.
وشدد القطامين على أهمية البناء على العلاقات الأردنية التركية المتميزة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشاريع النقل الإستراتيجية وتعزيز الشراكات اللازمة لإنجازها بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تناول اللقاء مشروع المتحف في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، حيث أكد القطامين أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة ملكية، مشدداً على أهمية استكماله وافتتاحه، وتقديم التسهيلات اللازمة للخبراء والفنيين الأتراك المشاركين في أعماله.
وبحث الجانبان سبل تذليل أية عقبات قد تواجه حركة النقل البري والترانزيت، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأبدى استعداد تركيا لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم مشاريع النقل المشتركة، إلى جانب مواصلة التعاون في مشروع متحف الخط الحديدي الحجازي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة النقل البري والترانزيت بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
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