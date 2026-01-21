وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين وزارة النقل ونقابة المهندسين، وسبل تعزيز الشراكة المؤسسية في تنفيذ مشاريع النقل المختلفة، وأهمية تأهيل وتدريب المهندسين في التخصصات الهندسية المرتبطة بقطاعات النقل، بما يشمل النقل الجوي والبري والسككي، إلى جانب التأكيد على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم الهندسي مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المشاريع الوطنية المستقبلية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على توسيع قاعدة التعاون مع نقابة المهندسين، لما لذلك من دور محوري في دعم مشاريع النقل الاستراتيجية، وبناء كوادر هندسية مؤهلة قادرة على مواكبة خطط التطوير والتحديث في قطاع النقل.
ومن جانبه، أكد نقيب المهندسين على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودور نقابة المهندسين في العديد من القضايا التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى أهمية النقل والمرور في المنظومة الهندسية، ودور النقابة في تخصص النقل والمرور.
وأشار إلى أن النقابة مقبلة على إحداث العديد من التشريعات الخاصة بتطوير دور النقابة.
وحضر اللقاء نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات، ورئيس شعبة الهندسة المدنية المهندس مالك العلوان، ورئيس شعبة الهندسة الميكانيكية المهندس محمد العبابنة، والدكتورة رنا الإمام رئيس لجنة مقابلات رؤساء اختصاص النقل والمرور.
