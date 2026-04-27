وزير النقل يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع قطاعي الشحن وتجارة وتصدير الخضار والفواكه

الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل نضال القطامين، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع قطاعي الشحن وتجارة وتصدير الخضار والفواكه، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات النقل والتصدير، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداود ونقيب تجار ومصدّري الخضار والفواكه سعد أبو حماد، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة وأعضاء من النقابتين والمعنيين في الوزارة.



وأكد القطامين أن قطاعي النقل والتصدير يشكلان ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وأن الوزارة ماضية في تطوير منظومة النقل بما ينسجم مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة المقبلة.



وشدد على أن المصلحة الوطنية تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة المعيقات التي تواجه الناقلين والمصدرين، وتعزيز التكامل بين مختلف حلقات سلسلة التصدير، من الإنتاج إلى النقل وصولا إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف.



وأشار إلى أهمية تنظيم حركة الشحن وتحسين كفاءة استخدام أسطول الشاحنات، خاصة المبردة منها، بما يضمن استدامة العمليات، ويحد من الكلف، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.