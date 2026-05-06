وزير النقل يؤكد على تسريع وتيرة العمل وتطوير آليات الشكاوى خلال اجتماعاته في "النقل البري"

الوكيل الإخباري- عقد وزير النقل، نضال القطامين، الأربعاء، سلسلة اجتماعات مكثفة في هيئة تنظيم النقل البري، بحضور مديرها العام رياض الخرابشة، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والهيئة، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة في قطاع النقل.

وأكد القطامين، خلال الاجتماعات أهمية تكثيف الجهود ورفع جاهزية الكوادر لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن زيادة الحركة في المملكة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بالظروف الإقليمية، تتطلب استجابة مرنة وسريعة من الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.