الأربعاء 2026-05-06 06:51 م

وزير النقل يؤكد على تسريع وتيرة العمل وتطوير آليات الشكاوى خلال اجتماعاته في "النقل البري"

وزير النقل نضال القطامين
نضال القطامين
 
الأربعاء، 06-05-2026 05:00 م

الوكيل الإخباري-   عقد وزير النقل، نضال القطامين، الأربعاء، سلسلة اجتماعات مكثفة في هيئة تنظيم النقل البري، بحضور مديرها العام رياض الخرابشة، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والهيئة، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة في قطاع النقل.

اضافة اعلان


وأكد القطامين، خلال الاجتماعات أهمية تكثيف الجهود ورفع جاهزية الكوادر لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن زيادة الحركة في المملكة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بالظروف الإقليمية، تتطلب استجابة مرنة وسريعة من الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.


كما شدد على أهمية التوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة والوسائط الرقمية في إدارة وتشغيل منظومة النقل، بما يعزز الكفاءة ويرتقي بمستوى الخدمات، إلى جانب التركيز على رفد القطاع بالكوادر المتخصصة والمؤهلة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الأداء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام، وذلك وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وه

أسواق ومال النفط يهوي إلى أكثر من 9%

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن هذه المناطق - أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن منطقة الزمالية بالأغوار الشمالية الخميس

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ب

عربي ودولي استطلاع: 60% من الأمريكيين يرفضون سياسات ترامب الاقتصادية

العيسوي يعزي آل الجندي

أخبار محلية العيسوي يعزي آل الجندي

الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

أخبار محلية الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

خلال لقائه فعاليات نقابية وحزبية

أخبار محلية العيسوي: الحضور الأردني الفاعل يجسد جهود الملك في توسيع الشراكات وتعزيز مكانة المملكة دوليا وترسيخ ثوابتها الوطنية

ب

أخبار محلية إغلاق محل تجاري وتوجيه إنذارات خلال حملة رقابية في إربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 