وزير النقل يبحث تعزيز خدمات الحافلات وتوسيع تطبيق الأنظمة الذكية

وأكد القطامين، أن تطوير منظومة النقل العام ضرورة استراتيجية يفرضها النمو السكاني وتزايد الاحتياجات للنقل، مشددًا على أهمية انتظام الخدمة ورفع موثوقيتها وتحسين كفاءتها التشغيلية، وصولاً إلى ترسيخ النقل العام كخيار أساسي ومستدام للمواطنين في العاصمة والمحافظات.
كما بحث الوزير، تعزيز كفاءة تشغيل حافلات التردد السريع خلال فترات الذروة، من خلال إعادة توزيع الأسطول ورفع عدد الحافلات لتلبية الساعات ذات الكثافة العالية، بما يسهم في تحقيق انسيابية أكبر للحركة، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
