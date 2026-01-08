وزير النقل يبحث مع السفير الكندي تعزيز التعاون

وأكد الدكتور القطامين عمق ومتانة العلاقات التي تربط الأردن وكندا، مشدداً على أهمية البناء عليها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في قطاع النقل، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالفائدة على البلدين.
واستعرض الوزير، أبرز المشاريع القائمة والمنوي تنفيذها في قطاع النقل بمختلف أنماطه، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية، والنقل العام، والبنية التحتية اللوجستية، مشيراً إلى الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير هذا القطاع الحيوي لدوره في دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات.
من جهته، أشاد السفير الكندي بمستوى العلاقات التي تجمع الأردن وكندا، معرباً عن استعداد بلاده لدعم مشاريع النقل في المملكة وتقديم الخبرات الكندية المتقدمة في هذا المجال.
كما أبدى رغبة بلاده في تشجيع الشركات الكندية على الاستثمار والمشاركة في المشاريع الكبرى التي ينفذها الأردن في قطاعات النقل.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك وترجمته إلى مشاريع عملية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الشباب تنفذ حملة تشجير في العاصمة عمّان ضمن برنامج التطوع الأخضر
-
التوقيع على بيان مشترك لإقامة علاقات بين الأردن وجمهورية لاو
-
وزير الشباب يتفقد منشآت شبابية ورياضية في الأغوار الوسطى والشمالية
-
"توزيع الكهرباء" تجري فحوصات فنية لضمان جودة التيار الكهربائي
-
"الإدارة المحلية" تطلب من البلديات استئجار الآليات للعمل بالمنخفض القادم
-
الأميرة دانا فراس ووزير البيئة يزوران مركز شقيلة في البترا
-
سلطة إقليم البترا تستعرض رؤيتها المستقبلية
-
بلدية جرش تعرض إنجازاتها المقدمة للمواطنين