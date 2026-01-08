وزير النقل يبحث مع السفير الكندي تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- استقبل وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم في مكتبه، السفير الكندي لدى المملكة لوي مارتن أوميه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في المملكة.

وأكد الدكتور القطامين عمق ومتانة العلاقات التي تربط الأردن وكندا، مشدداً على أهمية البناء عليها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في قطاع النقل، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالفائدة على البلدين.



واستعرض الوزير، أبرز المشاريع القائمة والمنوي تنفيذها في قطاع النقل بمختلف أنماطه، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية، والنقل العام، والبنية التحتية اللوجستية، مشيراً إلى الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير هذا القطاع الحيوي لدوره في دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات.



من جهته، أشاد السفير الكندي بمستوى العلاقات التي تجمع الأردن وكندا، معرباً عن استعداد بلاده لدعم مشاريع النقل في المملكة وتقديم الخبرات الكندية المتقدمة في هذا المجال.



كما أبدى رغبة بلاده في تشجيع الشركات الكندية على الاستثمار والمشاركة في المشاريع الكبرى التي ينفذها الأردن في قطاعات النقل.