وزير النقل يبحث والسفير الكويتي تعزيز التعاون

الثلاثاء، 14-10-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري-  بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الثلاثاء، مع السفير الكويتي لدى المملكة، حمد بن راشد المري، تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل.اضافة اعلان


واستعرض القطامين، خلال استقباله السفير الكويتي في مكتبه، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل المختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب في مجالات النقل البري والبحري والجوي والأرصاد الجوية، من خلال كوادر الأكاديميات الجوية، ومراكز التعليم البحري، ومركز تدريب الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الفني والمؤسسي في مجالات النقل المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الشراكات مع الأشقاء في دولة الكويت، نظراً لما تمتاز به من خبرات رائدة في مجالات البنية التحتية والنقل اللوجستي.

من جهته، أكد السفير الكويتي أن العلاقات الأردنية الكويتية تمثل نموذجاً يُحتذى في التعاون العربي، مشيداً بما يشهده قطاع النقل في الأردن من تطور لافت.

وأشار إلى حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات، وتسهيل إجراءات النقل البري والبحري بين البلدين.

وترتبط المملكة مع الكويت باتفاقيات في مجالات النقل البري والجوي والبحري، ومذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية، فيما شهدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة، التي انعقدت في الكويت في تموز الماضي، تأكيداً على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة في جميع المجالات.
 
 
