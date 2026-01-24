وزير النقل يزور الكرك للوقوف على احتياجات النقل العام في المحافظة

واستهلّ الوزير زيارته بلقاء عقد في مبنى محافظة الكرك، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، والنائب محمد البستنجي، والنائب خالد المسامرة، ورئيس مجلس المحافظة عصمت المجالي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين ومشغلي قطاع النقل، حيث جرى بحث احتياجات المحافظة في مجال النقل العام وآليات تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها.
وأكد القطامين أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على الوقوف المباشر على قضايا واحتياجات النقل في محافظة الكرك، والعمل على تعزيز وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، مشددا على دعم وزارة النقل، ومن خلال هيئة تنظيم النقل البري، لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتحسين جودتها.
