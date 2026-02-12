وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

وأكد القطامين، أهمية تعزيز الربط الإقليمي بين الدول الأعضاء، وتطوير الممرات الاقتصادية وسلاسل الإمداد بما يعزز التكامل الاقتصادي ويسهم في دعم حركة التجارة ونقل البضائع والركاب.
وبحسب بيان لوزارة النقل، أوضح الوزير أن موقع الأردن الاستراتيجي كنقطة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يجعل منه شريكاً فعالاً في أي منظومة ربط إقليمي، مشيراً إلى حرص المملكة على تطوير منظومة النقل الوطنية وتعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً داعماً للأنشطة الاقتصادية والتجارية.
