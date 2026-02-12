الخميس 2026-02-12 06:57 م

وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

الخميس، 12-02-2026 06:13 م

الوكيل الإخباري-   شارك وزير النقل نضال القطامين الخميس، في أعمال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة عدد من وزراء النقل وكبار المسؤولين وممثلي الهيئات المعنية في الدول الأعضاء.

وأكد القطامين، أهمية تعزيز الربط الإقليمي بين الدول الأعضاء، وتطوير الممرات الاقتصادية وسلاسل الإمداد بما يعزز التكامل الاقتصادي ويسهم في دعم حركة التجارة ونقل البضائع والركاب.


وبحسب بيان لوزارة النقل، أوضح الوزير أن موقع الأردن الاستراتيجي كنقطة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يجعل منه شريكاً فعالاً في أي منظومة ربط إقليمي، مشيراً إلى حرص المملكة على تطوير منظومة النقل الوطنية وتعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً داعماً للأنشطة الاقتصادية والتجارية.

 
 


وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

