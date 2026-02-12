وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

الوكيل الإخباري- شارك وزير النقل نضال القطامين الخميس، في أعمال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة عدد من وزراء النقل وكبار المسؤولين وممثلي الهيئات المعنية في الدول الأعضاء.

وأكد القطامين، أهمية تعزيز الربط الإقليمي بين الدول الأعضاء، وتطوير الممرات الاقتصادية وسلاسل الإمداد بما يعزز التكامل الاقتصادي ويسهم في دعم حركة التجارة ونقل البضائع والركاب.