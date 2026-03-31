وزير النقل يلتقي أصحاب شاحنات ويؤكد دعم القطاع وتعزيز أعماله

الوكيل الإخباري- التقى وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، ممثلين عن أصحاب الشاحنات الأفراد، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره.

واستمع القطامين، خلال اللقاء، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، إلى مطالب وملاحظات ممثلي القطاع، والتي تركزت على قضايا تنظيمية من شأنها تنشيط أعمال الشحن، سواء على صعيد النقل الداخلي أو الخارجي، بما يسهم في تعزيز كفاءة هذا النشاط الحيوي.