وزير النقل يلتقي ممثلي التاكسي الأصفر ويؤكد أهمية دعم القطاع

الوكيل الإخباري- التقى وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي، وعدداً من ممثلي قطاع التكسي الأصفر من مالكين وسائقين في بعض محافظات المملكة.

اضافة اعلان



واستمع الوزير إلى مطالب الحضور المتعلقة باستدامة عمل قطاع التكسي ومختلف القضايا التنظيمية التي تضمن للقطاع الربحية والاستدامة.



وأكد الوزير أهمية قطاع التكسي الأصفر بوصفه أحد المكونات الرئيسية لمنظومة النقل العام، مشيراً إلى أن تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 الصادرة مؤخراً ستسهم في تنظيم النقل العام وخصوصا ما يتعلق بالتطبيقات الذكية وقطاع التكسي الأصفر، وأن التشريعات الجديدة الخاصة بالتطبيقات قد منحت هذا القطاع مزايا تسهم في استدامة عمله.



وأوعز الوزير لهيئة تنظيم النقل البري بضرورة متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام النظام وتعليماته بما يضمن تحقيق الالتزام بجميع المعايير المختلفة المتعلقة بتنظيم العمل، بالإضافة إلى تشكيل لجان رقابية متعددة الجهات في مختلف محافظات المملكة وتفعيلها، مؤكداً ضرورة إشراك ممثلين عن النقابة في هذه اللجان لضمان التزام جميع الأطراف بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.