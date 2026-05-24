وزير خارجية فنزويلا من عمّان: نمر بمرحلة نمو ونأمل أن تكون الشركات الأردنية حاضرة فيها

الأحد، 24-05-2026 12:09 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، الأحد، إن الأردن وفنزويلا اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف القطاعات.اضافة اعلان


وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن البلدين وقّعا أربع مذكرات تفاهم، معتبرا أنها تمثل خطوة أولى نحو التقدم في العلاقات السياسية.

وهنأ هيل، خلال المؤتمر، الشعب الأردني وقيادته بمناسبة عيد الاستقلال الـ80، معربا أيضا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني خلال مونديال 2026.

وتحدث الوزير عن نية لتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين، وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة لتحقيق مزيد من التعاون.

وعبّر هيل عن سعادة بلاده بتوسيع العلاقات مع الأردن، مشيراً إلى أن فنزويلا تمثل بالنسبة للأردن بوابة إلى أميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، فيما يعد الأردن شريكاً أساسياً لفنزويلا.

وأعرب عن أمله في توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وفي حديثه عن بلاده، قال هيل إن فنزويلا تمر حالياً بمرحلة نمو، متأملاً أن تكون الشركات الأردنية حاضرة خلال هذه المرحلة.

ودعا إلى عدم حصر التعاون في مجالي الطاقة والنفط، وإنما توسيعه ليشمل خدمات الاستثمار، مشيراً إلى رغبة فنزويلا في التعاون مع الأردن في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية، مضيفاً أن الأردن مرحب به دائماً.
 
 


