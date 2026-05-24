وزير خارجية فنزويلا من عمّان: نمر بمرحلة نمو ونأمل أن تكون الشركات الأردنية حاضرة فيها

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن البلدين وقّعا أربع مذكرات تفاهم، معتبرا أنها تمثل خطوة أولى نحو التقدم في العلاقات السياسية.
وهنأ هيل، خلال المؤتمر، الشعب الأردني وقيادته بمناسبة عيد الاستقلال الـ80، معربا أيضا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني خلال مونديال 2026.
وتحدث الوزير عن نية لتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين، وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة لتحقيق مزيد من التعاون.
وعبّر هيل عن سعادة بلاده بتوسيع العلاقات مع الأردن، مشيراً إلى أن فنزويلا تمثل بالنسبة للأردن بوابة إلى أميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، فيما يعد الأردن شريكاً أساسياً لفنزويلا.
وأعرب عن أمله في توسيع التعاون في مختلف المجالات.
وفي حديثه عن بلاده، قال هيل إن فنزويلا تمر حالياً بمرحلة نمو، متأملاً أن تكون الشركات الأردنية حاضرة خلال هذه المرحلة.
ودعا إلى عدم حصر التعاون في مجالي الطاقة والنفط، وإنما توسيعه ليشمل خدمات الاستثمار، مشيراً إلى رغبة فنزويلا في التعاون مع الأردن في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية، مضيفاً أن الأردن مرحب به دائماً.
-
أخبار متعلقة
-
مدير إدارة البحث الجنائي يكرم مواطناً لأمانته بعد عثوره على حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال
-
أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الاضحى المبارك
-
رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق عيسى أيوب
-
اليابان تدعم خدمات استدامة المياه للاجئين السوريين بالزعتري بقيمة 250 ألف دولار
-
موفد الرئيس المصري يقدم التهاني بعيد استقلال المملكة
-
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأسرة الوزارة يهنئون بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين
-
استمرار عمل أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في اليومين المقبلين