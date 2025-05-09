الجمعة 2025-05-09 06:50 م
 

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الجمعة، 09-05-2025 06:35 م

الوكيل الإخباري-    شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان نيابة عن الحكومة  في تشييع جثمان حمزة علاوي نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي جرى في عمان اليوم الجمعة.

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وقدم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء التعازي لعائلة علاوي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 
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