وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

الوكيل الإخباري- شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان نيابة عن الحكومة في تشييع جثمان حمزة علاوي نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي جرى في عمان اليوم الجمعة.

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