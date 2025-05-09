وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

وقدم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء التعازي لعائلة علاوي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
الصحفيين" ترفض المزاعم الكاذبة التي بثها موقع إلكتروني يُدار من لندن
-
الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس
-
الأردن.. المساعدات للقطاع التزام إنساني لا يقايض بالمال
-
حركة سياحية نشطة في محافظة جرش
-
عجلون تشهد حركة سياحية نشطة في مواقعها الطبيعية
-
مؤتمر بجامعة آل البيت يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية
-
الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه
-
وفاة طفل إثر سقوطه ببئر في إربد