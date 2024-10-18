وسائل إعلام عبرية تزعم تسلل مسلحين من الأردن إلى مستوطنة جنوبي البحر الميت

وقال جيش الاحتلال في بيان أولي إن "قوات الجيش رصدت قبل قليل عددا من المسلحين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات إلى المكان وتمكنت من تحييد مسلحين اثنين أطلقا النار نحوها. القوات تقوم بتمشيط المنطقة".
وأفاد موقع "واينت" العبري، بأن "إسرائيليين أصيبا صباح اليوم الجمعة بجروح في هجوم إطلاق نار نفذه شخصان تسللا من الأردن إلى ميدان "موشاف نافوت" جنوب البحر الميت".
وأكد الموقع أن حالة الضحايا لا تزال غير واضحة.
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