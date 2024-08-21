وسيم يوسف يتحدث عن الاردن ويحذر من هؤلاء !

وقال خلال مقطع فيديو نشره على صفحته في إكس إنّ ذلك يهدف لزعزعتها خصوصا من المتظاهرين الذين يدمرون ويخربون اثناء احتجاجاتهم، مبينًا أنّ من يسخر من الأردن وأمانها، هو ذاته الذي دمرت ميليشيات حزب الله وإيران أواطنهم.
وأشار إلى أنّ ما يطمئنه في الأردن، هو النشامى الأردنيين الذين يرفضون ذلك ويقفون خلف قيادتهم ووطنهم لبقاء أمنه وأمانه.
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