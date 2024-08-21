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وسيم يوسف يتحدث عن الاردن ويحذر من هؤلاء !

وسيم يوسف
وسيم يوسف
الأربعاء، 21-08-2024 07:04 م

الوكيل الإخباري-    قال الاكاديمي ومستشار الشؤون الدينية في دولة الإمارات الدكتور وسيم يوسف إن الاردن الآن اكثر دولة مستهدفة من قبل الاجندة والمليشيات التي توالي إيران، وبعضها يستهدف الدولة الأردنية من الداخل.

وقال خلال مقطع فيديو نشره على صفحته في إكس إنّ ذلك يهدف لزعزعتها خصوصا من المتظاهرين الذين يدمرون ويخربون اثناء احتجاجاتهم، مبينًا أنّ من يسخر من الأردن وأمانها، هو ذاته الذي دمرت ميليشيات حزب الله وإيران أواطنهم.

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وأكدّ أنّ القيادة الأردنية حكيمة، تنظر للأبعاد كلها، وترفض رفضًا كاملًا أن يستهدفها أحد أو أن تعطي الفرصة لأي ميليشيات لذلك.

وأشار إلى أنّ ما يطمئنه في الأردن، هو النشامى الأردنيين الذين يرفضون ذلك ويقفون خلف قيادتهم ووطنهم لبقاء أمنه وأمانه.

 

gnews

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