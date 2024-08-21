وسيم يوسف يتحدث عن الاردن ويحذر من هؤلاء !

الوكيل الإخباري- قال الاكاديمي ومستشار الشؤون الدينية في دولة الإمارات الدكتور وسيم يوسف إن الاردن الآن اكثر دولة مستهدفة من قبل الاجندة والمليشيات التي توالي إيران، وبعضها يستهدف الدولة الأردنية من الداخل.



وقال خلال مقطع فيديو نشره على صفحته في إكس إنّ ذلك يهدف لزعزعتها خصوصا من المتظاهرين الذين يدمرون ويخربون اثناء احتجاجاتهم، مبينًا أنّ من يسخر من الأردن وأمانها، هو ذاته الذي دمرت ميليشيات حزب الله وإيران أواطنهم.

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