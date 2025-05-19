وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة

الوكيل الإخباري- انتخب مجلس نقابة الصيادلة، في أولى جلساته اليوم الاثنين، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، الدكتور وصفي النوافلة نائباً للنقيب.

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كما انتخب المجلس الدكتور عبدالحميد العليمات أميناً للسر، والدكتور يوسف أبوملوح أميناً للصندوق، وذلك ضمن عملية توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس.