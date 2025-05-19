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وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
 
الإثنين، 19-05-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري-   انتخب مجلس نقابة الصيادلة، في أولى جلساته اليوم الاثنين، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، الدكتور وصفي النوافلة نائباً للنقيب.

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كما انتخب المجلس الدكتور عبدالحميد العليمات أميناً للسر، والدكتور يوسف أبوملوح أميناً للصندوق، وذلك ضمن عملية توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس.


كما جرى اختيار الدكتور رأفت أبو صالح مستشارًا تنفيذيًا للنقيب ولمجلس النقابة.

 
gnews

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