وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة

كما انتخب المجلس الدكتور عبدالحميد العليمات أميناً للسر، والدكتور يوسف أبوملوح أميناً للصندوق، وذلك ضمن عملية توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس.
كما جرى اختيار الدكتور رأفت أبو صالح مستشارًا تنفيذيًا للنقيب ولمجلس النقابة.
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