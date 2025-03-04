 
الثلاثاء 2025-03-04 04:03 م
 

وصول دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن

فلسطينية تحمل طفلها المريض إلى سيارة الأسعاف بعد وصولها على متن طائرة عسكرية أردنية للعلاج
فلسطينية تحمل طفلها المريض إلى سيارة الأسعاف بعد وصولها على متن طائرة عسكرية أردنية للعلاج
الثلاثاء، 04-03-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   بتوجيهات ملكية سامية، وصلت إلى مطار ماركا العسكري طائرتان جديدتان تقلان أطفالاً مرضى من قطاع غزة تكفل الأردن بعلاجهم.

اضافة اعلان


وتشمل العملية نقل ألفي طفل مريض من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة، على أن يتم إعادتها إلى غزة بعد إتمام العلاج.


وقد نقلت صباح اليوم طائرتان أطفالًا مبتوري الأطراف من غزة، حيث سيتلقون العلاج في الأردن.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل حادث سير في عبدون

رئاسة الوزراء

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف غدا مدير "النقل البري" بالوكالة

ع

تكنولوجيا مايكروسوفت تطلق Dragon Copilot لتحسين الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي

غزة

فلسطين الاتحاد الأوروبى يدعو للحفاظ على اتفاق غزة واستئناف المساعدات

آثار جرش - أرشيفية

أخبار محلية أسواق جرش تشهد حركة تسوق نشطة

طج

منوعات شاهد إعلان شوكولا لبشار الأسد بالذكاء الاصطناعي يثير موجة سخرية

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع "كنف 3" في الأردن

ن

المرأة والجمال كيف يساهم فيتامين C في تعزيز صحة شعرك وجماله؟



 




الأكثر مشاهدة