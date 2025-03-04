وصول دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، وصلت إلى مطار ماركا العسكري طائرتان جديدتان تقلان أطفالاً مرضى من قطاع غزة تكفل الأردن بعلاجهم.

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وتشمل العملية نقل ألفي طفل مريض من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة، على أن يتم إعادتها إلى غزة بعد إتمام العلاج.