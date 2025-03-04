وصول دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن

وتشمل العملية نقل ألفي طفل مريض من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة، على أن يتم إعادتها إلى غزة بعد إتمام العلاج.
وقد نقلت صباح اليوم طائرتان أطفالًا مبتوري الأطراف من غزة، حيث سيتلقون العلاج في الأردن.
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