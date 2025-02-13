وصول طائرة جلالة الملك إلى أرض الوطن

واحتشد عشرات الآلاف من الأردنيين لاستقبال جلالته وولي العهد في مشهد مهيب لتلاحم القائد مع شعبه الذي اجتمع تقديرا لمواقف جلالته المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.
وكان عقد جلالة الملك وترامب مباحثات، بحضور ولي العهد، في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، حيث أكد جلالته أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وأن دعوات وخطط تهجير الفلسطينيين من ارضهم غير مقبولة وان ثمة خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة.
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