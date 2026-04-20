الثلاثاء 2026-04-21 12:33 ص

وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سياح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة

الإثنين، 20-04-2026 11:00 م

الوكيل الإخباري-   حطت في مطار الملكة علياء الدولي، الأحد، طائرة عارضة قادمة من فرنسا، وعلى متنها 105 سياح فرنسيين، بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

اضافة اعلان


وأكد المدير العام للهيئة رمزي المعايطة في بيان، أن وصول هذه الرحلة العارضة من السوق الفرنسي يعتبر مؤشرا إيجابيا لتعافي الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة، ويؤكد قدرة الأردن على استعادة موقعه على خارطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وكل الشركاء على تنشيط السياحة عبر تنفيذ خطط تسويق وبرنامج دعم الرحلات العارضة والمنخفضة التكاليف بطريقة مرنة تستجيب لمتغيرات السوق، وتعزز من تنافسية المنتج السياحي الأردني كوجهة سياحية متكاملة، مع التركيز على تنويع الأسواق المستهدفة واستقطاب المزيد من الرحلات النوعية خلال المرحلة المقبلة.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 