وصول طائرة منتخب "النشامى" إلى مطار الملكة علياء

وتقام مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، الثلاثاء في مطار الملكة علياء الدولي.
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