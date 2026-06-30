وصول طائرة منتخب "النشامى" إلى مطار الملكة علياء

الوكيل الإخباري- وصلت طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد مشاركته للمرة الأولى في كأس العالم 2026.

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