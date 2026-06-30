الثلاثاء 2026-06-30 09:28 ص

وصول طائرة منتخب "النشامى" إلى مطار الملكة علياء

وصول طائرة منتخب "النشامى" إلى مطار الملكة علياء
وصول طائرة منتخب "النشامى" إلى مطار الملكة علياء
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   وصلت طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد مشاركته للمرة الأولى في كأس العالم 2026.

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وتقام مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، الثلاثاء في مطار الملكة علياء الدولي.

 
 


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