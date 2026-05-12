وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية وفور وصولها، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجهيز العيادات والمرافق الطبية، لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية، وفق أعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي.
ويضم الكادر الطبي والإداري للمستشفى مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية، وتشمل الجراحة العامة، الباطنية، العظام، الطب العام، التخدير والعناية الحثيثة، الجلدية، جراحة الشرايين، جراحة الأطفال وحديثي الولادة، النسائية والتوليد، الطوارئ، جراحة الوجه والفكين، وجراحة دماغ وأعصاب، إلى جانب وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة، بما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة والمتقدمة.
وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 قد عادت اليوم إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الطبية والإنسانية بنجاح، وكان في استقبالهم قائد لواء الحرس الملكي الآلي/1.
يذكر أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غرة/9 تعامل خلال فترة عمله مع (33179) مراجعاً، وأجرى (558) عملية جراحية كبرى وصغرى، وساهم في تركيب (208) طرف صناعي علوي وسفلي والتي جرى تركيبها ضمن مبادرة "استعادة الأمل".
