وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة

الوكيل الإخباري- وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 10، إلى أرض المهمة، لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية وفور وصولها، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجهيز العيادات والمرافق الطبية، لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية، وفق أعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي.



ويضم الكادر الطبي والإداري للمستشفى مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية، وتشمل الجراحة العامة، الباطنية، العظام، الطب العام، التخدير والعناية الحثيثة، الجلدية، جراحة الشرايين، جراحة الأطفال وحديثي الولادة، النسائية والتوليد، الطوارئ، جراحة الوجه والفكين، وجراحة دماغ وأعصاب، إلى جانب وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة، بما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة والمتقدمة.



وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 قد عادت اليوم إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الطبية والإنسانية بنجاح، وكان في استقبالهم قائد لواء الحرس الملكي الآلي/1.