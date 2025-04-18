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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6
 
الجمعة، 18-04-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   وصلت،  الخميس، طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، وكان في وداع البعثة مدير مستشفى الأمير هاشم العسكري ومندوب القيادة العامة قائد لواء الحرس الملكي الآلي الأول ومدير الاتحاد الرياضي العسكري.

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وبدأت طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة 6 فور وصولها لأرض المهمة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة؛ للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.


ويضم كادر المستشفى 125 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، تشمل تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين، بالإضافة إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.


وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 مع 38173 مراجعاً، وأجرى 1820 عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب مساهمته في المبادرة الملكية "استعادة أمل" في تركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف الذي بلغ عددها منذ إطلاق المبادرة 422 طرفا صناعيا علويا وسفليا، بالإضافة إلى تنفيذ 71111 إجراءً طبياً خلال فترة عمله.


يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، وصلت أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أدائها لواجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.

 
gnews

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