وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

وباشرت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمباشرة العمل، وتجهيز مختلف الأقسام والمعدات الطبية، تمهيداً لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة بكل كفاءة واقتدار.
ويضم المستشفى 126 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، تشمل تخصصات الجلدية والجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين، بالإضافة وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.
وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 مع 46,600 مراجعٍ، وأجرى 533 عملية جراحية كبرى وصغرى، كما ساهم بشكل فاعل في المبادرة الملكية "استعادة أمل" لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف، حيث تم تركيب 532 طرفا صناعيا علويا وسفلياً منذ انطلاق المبادرة، خلال فترة عمله.
يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 وصلت الخميس إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهامها الطبية والإنسانية، وكان في استقبالها مدير الإعلام العسكري وقائد لواء الدفاع الجوي الميداني/4 الملكي.
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