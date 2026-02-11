وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 إلى أرض المهمة

الوكيل الإخباري- وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9، أمس الثلاثاء، إلى أرض المهمة، لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجهيز العيادات والمرافق الطبية، وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وجودة، وفق أعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي.