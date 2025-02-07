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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/81 إلى أرض المهمة

صورة للطواقم
صورة للطواقم
الجمعة، 07-02-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-   استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 81، وصولها إلى شمال قطاع غزة، أمس الخميس، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.

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ورافقت الكوادر الطبية عدد من الشاحنات حملت على متنها مساعدات إنسانية وطبية وعلاجية، كما بدأت الكوادر فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة باستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.


ويضم المستشفى الميداني الأردني غزة/81 تخصصات طبية يقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والكفاءة.


يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /80 عادت إلى أرض الوطن، بعد أن قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لنحو 24,747 مراجع، وما يقارب 86.415 منذ بدء الحرب على غزة بتاريخ 7 تشرين الأول 2023.

 
gnews

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