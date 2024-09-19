 
الخميس 2024-09-19 05:09 م
 
 

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4

من المصدر
من المصدر
الخميس، 19-09-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-   استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/4، وصولها إلى مدينة نابلس، أمس الأربعاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في فلسطين.

اضافة اعلان


ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم كوادر وتخصصات طبية متعددة ومؤهله من ذوي الخبرات والكفاءة العالية.


 وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.


وتعامل المستشفى الميداني الأردني نابلس/٣ مع (٣٩٣٧٦) مراجعاً، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ما بين عملية كبرى وصغرى (١٣٩٦) عملية، فيما بلغ مجموع الإجراءات الطبية (٤٧٥١٧) إجراء.


 وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/3، قد وصلت إلى أرض الوطن اليوم، بعد أن أنهت مهمتها هناك، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية وقائد اللواء الهاشمي الآلي /51.

 


Image1_9202419155626962515936.jpg
Image2_9202419155626962515936.jpg
Image3_9202419155626962515936.jpg
Image4_9202419155626962515936.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

سجائر

أخبار محلية شركات الدخان : اعادة اسعار جميع انواع السجائر وفقاً لهذه الاسعار

تعبيرية

خاص بالوكيل مصدر "للوكيل الإخباري" : الحكومة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت

تعبيرية

منوعات هجوم سمكة قرش يودي بحياة سائحة ألمانية في جزر الكناري

لقطة من الفيديو

منوعات فيديو.. منزل من حلوى "الملبن" التركية

تعبيرية

المرأة والجمال الألوان الداكنة موضة خريف 2024

من المصدر

أخبار محلية وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4

تعبيرية

طب وصحة 4 علاجات منزلية للتخلص من ألم كعب القدم

دريد لحام

فن ومشاهير دريد لحام ينفي إصابته بأزمة قلبية



 


الأكثر مشاهدة





عاجل