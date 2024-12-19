وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/5

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الوكيل الإخباري- استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس /5، الأربعاء، وصولها إلى مدينة نابلس، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى أداء واجبها الإنساني والطبي، وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين. اضافة اعلان





ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والعلاجية، بهدف تعزيز قدرات المستشفى، الذي يضم عدداً من الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية.



وباشرت الطواقم فور وصولها باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.



يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 تعامل خلال فترة عمله مع (25,869) مراجعاً، وأجرى (265) عملية جراحية ما بين كبرى وصغرى، إضافة إلى تنفيذ (24,677) إجراءً طبياً.