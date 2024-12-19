وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/5

ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والعلاجية، بهدف تعزيز قدرات المستشفى، الذي يضم عدداً من الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية.
وباشرت الطواقم فور وصولها باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 تعامل خلال فترة عمله مع (25,869) مراجعاً، وأجرى (265) عملية جراحية ما بين كبرى وصغرى، إضافة إلى تنفيذ (24,677) إجراءً طبياً.
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