وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية، فور وصولها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.
ويأتي إرسال المستشفى الميداني الأردني استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيدًا على مواقف الأردن الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
يُشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6 وصلت مساء اليوم الخميس إلى أرض الوطن بعد أن أنهت مهامها الإنسانية والطبية، وقدمت خدماتها العلاجية للمراجعين من أبناء محافظة نابلس والمناطق المجاورة، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، حيث قدّمت العلاج لنحو 26 ألف و 300 مراجع، كما أجرت ما يزيد على 395 عملية جراحية كبرى وصغرى.
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