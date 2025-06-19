وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7

الوكيل الإخباري- وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس7، اليوم الخميس، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وبدأت الطواقم الطبية والإدارية، فور وصولها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.

ويأتي إرسال المستشفى الميداني الأردني استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيدًا على مواقف الأردن الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.