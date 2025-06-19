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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7

طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس7
طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس7
 
الخميس، 19-06-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس7، اليوم الخميس، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وبدأت الطواقم الطبية والإدارية، فور وصولها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.
ويأتي إرسال المستشفى الميداني الأردني استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيدًا على مواقف الأردن الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.


يُشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6 وصلت مساء اليوم الخميس إلى أرض الوطن بعد أن أنهت مهامها الإنسانية والطبية، وقدمت خدماتها العلاجية للمراجعين من أبناء محافظة نابلس والمناطق المجاورة، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، حيث قدّمت العلاج لنحو 26 ألف و 300 مراجع، كما أجرت ما يزيد على 395 عملية جراحية كبرى وصغرى.

 
gnews

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