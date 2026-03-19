وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10

ويضم المستشفى الذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف المجالات، تشمل الجراحة العامة، والباطنية، وطب الأطفال، والعيون، وطب الأسنان، والطوارئ، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين.
ويأتي إرسال هذه الطواقم استمراراً للدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، تأكيداً لرسالة الأردن الإنسانية الثابتة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.
يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 9 وصلت اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الإنسانية والطبية، حيث قدمت خدماتها العلاجية لأهالي محافظة نابلس والمناطق المجاورة، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، إذ بلغ عدد المراجعين نحو (20600) مراجعاً، وأُجرت ما يزيد على (90) عملية جراحية كبرى وصغرى.
المومني: 150 مليون دينار تكلفة الأحداث الإقليمية على الأردن خلال شهر
-
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السعودي
-
المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة
-
المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونسعى لتخفيف آثار الأزمة على المملكة
-
مدير عام الخدمات الطبية يتفقد المستشفيات العسكرية في إقليم الشمال
-
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة
-
الديوان الملكي يعزي بشهداء الواجب
-
أسواق الرصيفة تشهد إقبالا مع قرب عيد الفطر