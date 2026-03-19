وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10

الخميس، 19-03-2026 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس /10، مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في الضفة الغربية، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الراهنة.

ويضم المستشفى الذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف المجالات، تشمل الجراحة العامة، والباطنية، وطب الأطفال، والعيون، وطب الأسنان، والطوارئ، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين.
ويأتي إرسال هذه الطواقم استمراراً للدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، تأكيداً لرسالة الأردن الإنسانية الثابتة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.


يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 9 وصلت اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الإنسانية والطبية، حيث قدمت خدماتها العلاجية لأهالي محافظة نابلس والمناطق المجاورة، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، إذ بلغ عدد المراجعين نحو (20600) مراجعاً، وأُجرت ما يزيد على (90) عملية جراحية كبرى وصغرى. 

 
 


أحدث الأخبار

الجيش الأميركي

عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

علم العراق

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

تل أبيب

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

علم إيران

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






