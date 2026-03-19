وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10

الوكيل الإخباري- وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس /10، مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في الضفة الغربية، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الراهنة.

اضافة اعلان



ويضم المستشفى الذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف المجالات، تشمل الجراحة العامة، والباطنية، وطب الأطفال، والعيون، وطب الأسنان، والطوارئ، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين.

ويأتي إرسال هذه الطواقم استمراراً للدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، تأكيداً لرسالة الأردن الإنسانية الثابتة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.