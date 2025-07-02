وصول عدد من الأطفال الغزيين إلى الأردن

الوكيل الإخباري- وصل 23 طفلا من قطاع غزة إلى الأردن، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني.

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وقام الأردن بإجلاء العديد من الحالات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الأردنية من قبل.



يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي ينفذها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي، ومن المتوقع أن يتم إجلاء ألفي طفل مريض من غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية.