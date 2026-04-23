وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

الوكيل الإخباري- وصلت إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة من الأردن، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية دولية مشتركة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، محملة بالمواد الغذائية والخيم والاحتياجات الإغاثية الأساسية.

والقافلة المكونة من 19 شاحنة شاركت فيها إلى جانب الأردن 10 دول صديقة والاتحاد الأوروبي، وفق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.