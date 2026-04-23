وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

الخميس، 23-04-2026 01:29 م

الوكيل الإخباري- وصلت إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة من الأردن، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية دولية مشتركة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، محملة بالمواد الغذائية والخيم والاحتياجات الإغاثية الأساسية.

والقافلة المكونة من 19 شاحنة شاركت فيها إلى جانب الأردن 10 دول صديقة والاتحاد الأوروبي، وفق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وكان الأردن أرسل 40 شاحنة خلال الأسابيع الماضية لدعم الأشقاء في لبنان استجابة للأوضاع الإنسانية هناك.

 
 


