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وصول قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزة

قافلة مساعدات
قافلة مساعدات
الثلاثاء، 22-10-2024 10:27 م
الوكيل الإخباري-   وصلت الثلاثاء، قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزة، محملة بالطحين وأغذية للأطفال ومواد إغاثية طارئة لدعم أهلنا بالقطاع في هذه الأوقات الصعبة.اضافة اعلان


وكانت الهيئة الخيرية الهاشمية، ذكرت الاثنين، أن قافلة مساعدات جديدة وصلت إلى شمالي قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة، أن قافلة المساعدات مكونة من 55 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية الطارئة، ومنها الطحين، الطرود الغذائية، مواد النظافة الشخصية، أغذية للأطفال، وجبات طعام جاهزة، وبطانيات.
 
gnews

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