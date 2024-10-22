وصول قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزة

وكانت الهيئة الخيرية الهاشمية، ذكرت الاثنين، أن قافلة مساعدات جديدة وصلت إلى شمالي قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة، أن قافلة المساعدات مكونة من 55 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية الطارئة، ومنها الطحين، الطرود الغذائية، مواد النظافة الشخصية، أغذية للأطفال، وجبات طعام جاهزة، وبطانيات.
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