وصول 11 طفلا غزيا لتلقي العلاج بمركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- وصل الأردن، اليوم الخميس، 11 طفلا غزيا من مرضى السرطان لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، ليصبح بذلك عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمركز 50 طفلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.





وأوضحت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، أن الأطفال الواصلين وذويهم يخضعون الآن للتقييم الصحي والعلاج النفسي والدعم الاجتماعي، من خلال فريق العمل الاجتماعي والدعم النفسي التابع للمركز، منوهة الى أن حالتهم الصحية غير مستقرة .



وأضافت، أن المركز بصدد وضع خطة علاجية للمرضى الواصلين وأهاليهم، كما أنه يعمل بالتنسيق مع مدارس وجامعات لتمكين أشقاء المرضى من استكمال دراستهم في الأردن طيلة فترة تلقي الأطفال للعلاج.