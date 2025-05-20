وصول 6 أطفال مصابين بالسرطان من غزة لتلقي العلاج بالأردن

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الوكيل الإخباري- وصل مساء اليوم الثلاثاء، 6 أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج في المملكة ضمن الدفعة الثالثة من مبادرة الممر الطبي الأردني. اضافة اعلان





ويواصل الأردن جهوده الإنسانية عن طريق الجسر البري، والجسر الجوي، والمستشفيات الميدانية، ومبادرة استعادة الأمل (لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف)، وغيرها من الجهود لدعم أهالي غزة.