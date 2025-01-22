وضع حجر الأساس لمشروع سوق المفرق المركزي للخضار

الوكيل الإخباري- وضعت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع السوق المركزي للخضار والفواكه.

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وقال رئيس البلدية ناصر الدين الخزاعلة، إن مشروع السوق المركزي للخضار والفواكه الجديد سيكون في مجمع سفريات المفرق الشرقي القديم الذي كان شاغرا لفترة طويلة من الزمن.



وأضاف أن هذا المشروع سيعزز من موارد البلدية المالية ما يمكنها من الارتقاء بخدماتها للمواطنين في مختلف مناطق البلدية إلى جانب توفير بين 120 و180 فرصة عمل لأبناء المحافظة.