وضع حجر الأساس لمشروع سوق المفرق المركزي للخضار

وقال رئيس البلدية ناصر الدين الخزاعلة، إن مشروع السوق المركزي للخضار والفواكه الجديد سيكون في مجمع سفريات المفرق الشرقي القديم الذي كان شاغرا لفترة طويلة من الزمن.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز من موارد البلدية المالية ما يمكنها من الارتقاء بخدماتها للمواطنين في مختلف مناطق البلدية إلى جانب توفير بين 120 و180 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وبين أن تكلفة السوق المركزي الجديد تبلغ نحو مليوني دينار، وسيكون الأول من نوعه على مستوى شمال المملكة ويلبي أحداث المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن السوق يمكن أن يكون معرضا للمنتوجات الأردنية لتصديرها إلى سوريا.
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