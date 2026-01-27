وفاة أحد موظفي الأمانة بحادث دهس بالباص السريع على شارع الاستقلال

01:03 م

الوكيل الإخباري- توفي، فجر اليوم الثلاثاء أحد موظفي أمانة عمّان الكبرى متأثرا بإصابته البالغة جراء حادث دهس تعرض له من قبل الباص السريع على شارع الاستقلال، وفق ما أفاد به شهود عيان. اضافة اعلان





وقالوا إنه جرى نقل الشاب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل نتيجة شدة الإصابات التي تعرض لها.



ولم يصدر أي توضيح من أمانة عمّان الكبرى حول تفاصيل الحادثة.

