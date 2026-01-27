وفاة أحد موظفي الأمانة بحادث دهس بالباص السريع على شارع الاستقلال

وقالوا إنه جرى نقل الشاب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل نتيجة شدة الإصابات التي تعرض لها.
ولم يصدر أي توضيح من أمانة عمّان الكبرى حول تفاصيل الحادثة.
