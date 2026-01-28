وفاة أربعة أطفال من جنسية عربية إثر حريق شب في خيمة في محافظة إربد

02:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762492 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مع حريق شب في خيمة تبلغ مساحتها (50)م2 بمنطقة حوارة. اضافة اعلان





وبين الناطق الإعلامي أن الحريق نتج عنه وفاة أربعة أطفال إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وجميعهم من عائلة واحدة ومن جنسية عربية تتراوح أعمارهم ما بين (6)و (9) أعوام.



واضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق، وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفيات إلى المستشفى ، كما تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

تم نسخ الرابط





