الثلاثاء 2026-03-24 12:14 ص

وفاة أردني إثر حادث سير في السعودية

الإثنين، 23-03-2026 11:13 م

الوكيل الإخباري-   بمزيدٍ من الحزن والأسى، نعت عشيرة الحمزات فقيدها الشاب عثمان أحمد محمد الحمزات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الحزن بين أهله وذويه ومعارفه، حيث عبّروا عن عميق مصابهم بهذا الفقد الأليم، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته.


كما دعت العشيرة الله عزّ وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكّدين إيمانهم بقضاء الله وقدره.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


