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وفاة أردني بحادث في الولايات المتحدة

الشاب الخطاطبة كما نشرتها صفحة الجالية الأردنية في الولايات المتحدة
صورة الشاب الخطاطبة كما نشرتها صفحة الجالية الأردنية في الولايات المتحدة
الجمعة، 27-12-2024 09:09 م

الوكيل الإخباري- نعت الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الشاب صلاح عبدالله خالد بني نصر الخطاطبة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف.

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وذكرت الجالية الأردنية إنه سيتم تحديد موعد الدفن في وقت لاحق.

 

ونعى أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الشاب الخطاطبة مستذكرين مناقبه وسيرته الحسنة.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 


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gnews

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