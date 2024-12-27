وفاة أردني بحادث في الولايات المتحدة

وذكرت الجالية الأردنية إنه سيتم تحديد موعد الدفن في وقت لاحق.
ونعى أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الشاب الخطاطبة مستذكرين مناقبه وسيرته الحسنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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