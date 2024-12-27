وفاة أردني بحادث في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- نعت الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الشاب صلاح عبدالله خالد بني نصر الخطاطبة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف.

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وذكرت الجالية الأردنية إنه سيتم تحديد موعد الدفن في وقت لاحق.

ونعى أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الشاب الخطاطبة مستذكرين مناقبه وسيرته الحسنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.



