وفاة أردني دهساً في الكويت .. والسلطات الكويتية تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث

الخميس، 14-05-2026 12:50 م
الوكيل الإخباري-   لقي مواطن أردني في العقد السادس من عمره مصرعه دهساً في منطقة حولي بدولة الكويت، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.اضافة اعلان


ووفق مصدر أمني كويتي، فإن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس في شارع موسى بن نصير بمنطقة حولي، وعلى الفور تم توجيه دوريات الأمن وفرق الطوارئ الطبية إلى موقع الحادث.

وأضاف المصدر أنه وعند وصول الفرق المعنية، تبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة المواطن الأردني متأثراً بإصاباته البالغة، حيث جرى نقل جثمانه إلى إدارة الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل قضية رسمية بالحادث، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
 
 


