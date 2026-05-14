وفاة أردني دهساً في الكويت .. والسلطات الكويتية تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث

ووفق مصدر أمني كويتي، فإن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس في شارع موسى بن نصير بمنطقة حولي، وعلى الفور تم توجيه دوريات الأمن وفرق الطوارئ الطبية إلى موقع الحادث.
وأضاف المصدر أنه وعند وصول الفرق المعنية، تبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة المواطن الأردني متأثراً بإصاباته البالغة، حيث جرى نقل جثمانه إلى إدارة الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل قضية رسمية بالحادث، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي 0.33% خلال الربع الأول من العام الحالي
-
استكمال مباراة الفيصلي واتحاد عمّان في نهائي دوري السلة اليوم دون جماهير
-
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البيئي والتنمية المستدامة في البترا
-
47 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
هل تستدعي النزاهة ومكافحة الفساد النائب الزعبي بعد قصة الحليب المجفف و "الطاقة النيابية"؟
-
الأردن.. ارتفاع نسبة التضخم في نيسان
-
وزير الثقافة يؤكد عمق العلاقات الثقافية بين الأردن وقطر
-
تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت