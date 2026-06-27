وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا نتيجة الزلزال

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي رحمه الله نتيجة الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وأنّ الوزارة من خلال السفارة الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها، كما تتابع لتقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلته. كما أوضح أنّ بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير والحمد لله.
ودعا المجالي الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:
-الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل:
005561996987070
-أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
-أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
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