السبت 2026-06-27 03:43 م

وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا نتيجة الزلزال

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
 
السبت، 27-06-2026 02:38 م
الوكيل الإخباري-    تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية أوضاع الأردنيين في جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي رحمه الله نتيجة الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وأنّ الوزارة من خلال السفارة الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها، كما تتابع لتقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلته. كما أوضح أنّ بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير والحمد لله.

ودعا المجالي الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:
-الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل:
005561996987070
-أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
-أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
 
 


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وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا نتيجة الزلزال



 
 






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