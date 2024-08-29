وفاة احد مرتبات البحث الجنائي بحادث دهس متعمد في اربد

وقال الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء هذا اليوم وأثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد اشتبهوا بإحدى المركبات وجرى استيقافها وبداخلها عدد من الأشخاص ليقوم سائق المركبة عند ذلك بدهس الوكيل والفرار من المكان وجرى التعميم على المركبة ومن بداخلها ليتم بعد ذلك ومن خلال التحقيق ضبط المركبة وما زال البحث جار عن من كانوا بداخلها .
وإذ تنعى مديرية الأمن العام أحد رجالها الوكيل محمد والذي مضى على طريق الحق والواجب، لتدعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاء الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤكد دعمه خطوة بوريل الساعية لفرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين"
-
تحذير امني الى جميع مستخدمي "واتساب" في الاردن
-
الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار لمن تلاعب بلوحات مركبته
-
محافظة يعمم بتأجيل امتحانات جامعية تسبق يوم الانتخابات
-
تسكين تخصصات جامعية في الأردن
-
الحنيطي يفتتح سوقاً تجارياً جديداً في ماركا الشمالية
-
شركات طيران تعيد تشغيل خطوطها إلى الأردن - اسماء
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل المدني