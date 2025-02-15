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وفاة اربعة أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم لضيق في التنفس في محافظة جرش

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بأن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش والشرطة تعاملت  صباح اليوم مع  وفاة اربعة أشخاص من عائلة واحدة وهم ( زوجان وطفليهما)إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل بمنطقة ظهر السرواضافة اعلان


 حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات الى مستشفى جرش الحكومي .

وتدعو مديرية الأمن العام الاخوة المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف انواعها  وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم وتهوية المنزل مابين الحين ولأخر وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة
 
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