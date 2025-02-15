وفاة اربعة أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم لضيق في التنفس في محافظة جرش

حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات الى مستشفى جرش الحكومي .
وتدعو مديرية الأمن العام الاخوة المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف انواعها وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم وتهوية المنزل مابين الحين ولأخر وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة
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