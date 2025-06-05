الخميس 2025-06-05 02:02 م
 

وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات

جبل عرفات في مكة المكرمة
جبل عرفات في مكة المكرمة
 
الخميس، 05-06-2025 01:12 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، اليوم الخميس، وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد، البالغة من العمر 70 عامًا، وفاة طبيعية أثناء دخولها صعيد عرفات في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنها قامت بإبلاغ ذوي الفقيدة رسميًا، مؤكدة أن الحاجة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة وما لبثت أن فارقت الحياة 

إنا لله وإنا إليه راجعون
 
gnews

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أخبار محلية وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات



 
 





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