وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإبلاغ ذوي الفقيدة رسميًا، مؤكدة أن الحاجة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة وما لبثت أن فارقت الحياة
إنا لله وإنا إليه راجعون
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