وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات

واستذكر نشطاء مواقع التواصل ومقربون للراحلة عبر حساباتهم على فيسبوك طيب خلقها وحسن اثرها .
ونعت جامعة آل البيت الراحلة بمنشور عبر " فيسبوك :"تسليماً بقضاء الله وقدره ينعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الدكتورة : ماجدة محمد خالد عبيدات - كلية العلوم - قسم الرياضيات داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها من بعدها الصبر والسلوان."
انا لله وانا اليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس
-
الزراعة: 800 مليون دينار وفرها القطاع
-
1245 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي السبت
-
"مؤتة" ترثي أستاذها الزعبي: نفتقد إنساناً نبيلاً وأخاً عزيزاً
-
الخارجية تفعل الهوية الرقمية للمغتربين في أمريكا وكندا
-
انخفاض سعر البندورة في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟
-
الأمن العام : اصابتان بحريق 4 كرافانات في مخيم الزعتري
-
الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى