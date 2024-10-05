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وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات

البقاء لله
البقاء لله
السبت، 05-10-2024 10:54 ص

الوكيل الإخباري-  نعى أردنيون الدكتورة الجامعية في جامعة آل البيت  ماجدة محمد خالد عبيدات بعد رحيلها يوم أمس اثر صراع مع المرض .

واستذكر نشطاء مواقع التواصل ومقربون للراحلة عبر حساباتهم على فيسبوك طيب خلقها وحسن اثرها .

ونعت جامعة آل البيت الراحلة بمنشور  عبر " فيسبوك :"تسليماً بقضاء الله وقدره ينعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الدكتورة : ماجدة محمد خالد عبيدات - كلية العلوم - قسم الرياضيات داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها من بعدها الصبر والسلوان."


انا لله وانا اليه راجعون

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