وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد سائقي المركبات . اضافة اعلان





وبحسب التقرير المروري فإن سبب الحادث كان عدم تقيد أحد السائقين بأولويات المرور .



