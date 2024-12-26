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وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد سائقي المركبات .اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري فإن سبب الحادث كان عدم تقيد أحد السائقين بأولويات المرور .

 
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