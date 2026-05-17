وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي فجر الأحد

الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إن كوادر الإدارة تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث والمخالفات الخطرة على الطرق الخارجية في المملكة.





وأوضح الحراحشة عبر التقرير المروري اليومي أن فرق الدوريات تعاملت فجر اليوم مع حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بعد منطقة الحميمة باتجاه العقبة، وأسفر عن وفاة شخص، حيث جرى إخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى، فيما لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.



وأضاف أن الدوريات رصدت أيضاً مركبة كانت تسير بسرعة 209 كيلومترات في الساعة على طريق الأزرق – الزرقاء، كما تم ضبط مركبة أخرى كانت تسير بسرعة 182 كيلومتراً في الساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين.



ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.





