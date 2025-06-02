وفاة بحادث تصادم مؤلم على طريق وادي عربة

08:23 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الأحد على طريق وادي عربة وتحديداً بالقرب من مثلث غور الصافي بين مركبة خصوصي وبين مركبة شحن "قلاب" . اضافة اعلان





وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الحادث نتج عنه وفاة سائق المركبة الخصوصي ، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى غور الصافي ، فيما استقربت المركبتين خارج حرم الشارع العام .