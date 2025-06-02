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وفاة بحادث تصادم مؤلم على طريق وادي عربة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الأحد على طريق وادي عربة وتحديداً بالقرب من مثلث غور الصافي بين مركبة خصوصي وبين مركبة شحن "قلاب" .اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الحادث نتج عنه وفاة سائق المركبة الخصوصي ، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى غور الصافي ، فيما استقربت المركبتين خارج حرم الشارع العام .
 
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