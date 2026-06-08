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وفاة بحادث دهس على الطريق الصحراوي

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 08-06-2026 11:03 ص
الوكيل الإخباري-   توفي شخص بحادث دهس وقع على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب.اضافة اعلان


وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي، إن فرقها تعاملت مع حادث دهس على الطريق الصحراوي ما قبل سواقة باتجاه الجنوب نتج عنه وفاة شخص وتم نقله إلى مستشفى النديم.
 
 


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