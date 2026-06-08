وفاة بحادث دهس على الطريق الصحراوي

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي، إن فرقها تعاملت مع حادث دهس على الطريق الصحراوي ما قبل سواقة باتجاه الجنوب نتج عنه وفاة شخص وتم نقله إلى مستشفى النديم.
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